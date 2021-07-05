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Haberler Muğla Muğla'daki lunaparkta silahlı saldırı: 1 Yaralı

'daki lunaparkta silahlı saldırı: 1 Yaralı

Muğla'daki lunaparkta silahlı saldırı: 1 Yaralı

5.7.2021

MUĞLA Marmaris'te bir kişi, lunaparkta işletmeciyi tabancayla vurup kayıplara karıştı. Sarıana Mahallesi'ndeki vatandaşların çocuklarıyla eğlendiği lunaparka gelen kimliği belirsiz bir kişi, kasada oturan işletmeci Uğur K'ya (52) ateş edip kaçtı. Sağ bacağına 3 mermi isabet eden Uğur K, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

■ ADEM ÜLKER

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