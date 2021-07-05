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Haberler Muğla Tatilciler erken geldi, trafik felç oldu

Tatilciler erken geldi, trafik felç oldu

Kurban Bayramı’na 15 gün kala , , , Bursa gibi büyük şehirlerden tatil için erken yola çıkan vatandaşlar ilçesindeki akıllı kavşakta uzun kuyruklar oluşturdu.

Tatilciler erken geldi, trafik felç oldu
İHA

05.07.2021, 16:23

Kısıtlamaların maske, mesafe ve temizlik dışında tamamen gevşetilmesinin ardından tatil planı yapan ve araçları ile yola çıkan vatandaşlar karayolunda uzun kuyruk oluşturdu.

Menteşe ilçesindeki eski Bölge Trafik kavşağındaki akıllı kavşakta hem Marmaris ve Fethiye istikametinden, hem de Aydın istikametinden gelen araçlar yoğunluğa neden oldu.



Akıllı kavşakta Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri zaman zaman trafik akışını manuel sağlarken, Marmaris, Datça, Dalaman ve Fethiye istikametine geçişlerin yanın da bu bölgelerden de geri dönüşlerin olması dikkat çekti.

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