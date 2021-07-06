Acılı babanın paylaşımı yürek yaktı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme köyünde pansiyon işletmeciliği yapan 30 yaşındaki Serdar Şahin, sevgilisi Sibel Çavuşoğlu İngiltere'ye gidince ayrılığa dayanamayıp intihar etti. Boş bir binada asılı halde cansız bedeni bulunan Şahin, "Bu hasrete dayanamam, annemden, babamdan yakınlarımdan özür diliyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı not bıraktı.

Şahin'in babası kaptan Yılmaz Şahin, oğlunun ölümünün ardından, sosyal medya hesabından oğlu ve Sibel Çavuşoğlu'nun fotoğraflarını paylaşarak, "Bazen sevdiklerin ecelin olabiliyor. Ruhun şad olsun oğlum, sana yakışmadı bu gidişin. Hem de hiç. Yaktın bizi oğlum" paylaşımı yaptı, Çavuşoğlu'nu da etiketledi. Serdar Şahin'in cenazesi Çökertme köyünde toprağa verildi.

■ ADEM ÜLKER