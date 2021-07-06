Datça'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

6 Temmuz 2021 Salı günü meydana gelen sarsıntılarla ilgili bilgileri aktaran iki kurum bugün yaşanan depremleri paylaştı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de peş peşe depremler gerçekleşti. Bu depremlerden ikisinin şiddeti ise 3'ü aştı. Saat 07:03'te 3.3 büyüklüğünde, saat 07:10'da ise 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MUĞLA'DA DEPREM

Merkez üssü Muğla Datça olan deprem 3.9 büyüklüğünde yaşandı. Saat 12:03'te yaşanan sarsıntı yerin 5.40 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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