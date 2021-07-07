MUĞLA'NIN merkez ilçesi Menteşe'de yaşayan ve atık malzemelerden sanat eseri yapmasıyla tanınan demir-doğrama ustası Ahmet İftar, hurdaya ayrılan araç ve motosiklet parçalarından 2 yıl süren çalışma sonucu 150 kilogram ağırlığında at yaptı. 3 bin parça kullanılan ve 'Zorbey' ismi verilen atın fiyatı 50 bin lira olarak belirlendi.
■ ADEM ÜLKER
3 bin atık malzemeyle 150 kiloluk at yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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