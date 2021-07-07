Ağaca takılan paraşütçüleri itfaiye ekibi kurtardı

MUĞLA Fethiye'de paraşütüyle ağaca takılan pilot ve beraberindeki yolcu ölümden döndü. Fethiye Ölüdeniz'deki Babadağ'dan hareket eden paraşüt yaklaşık yarım saat gökyüzünde kaldıktan sonra inişe geçti. Paraşüt, Kumburnu mevkiinde çam ağacına dolandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri, ağaçta kalan pilot ve yolcuyu hummalı bir çalışma sonucunda kurtardı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen pilot ile yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ MURAT YALÇIN