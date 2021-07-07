Sahte içki tacirlerine 40 yıl hapis istemi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz yılbaşı akşamı içtikleri sahte içkiden sonra rahatsızlanıp kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Ekber Karayaylalı (56) ve emlakçı Ramazan Milaslıoğlu'nun (52) hayatını kaybetmeleri ve Şah Hüseyin Günel'in de organ kaybı yaşamasına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan Ömer Osman P. ve olaya karıştığı iddia edilen Ramazan T. için Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Her iki sanık için 40'ar yıl hapis istendi.

"ALKOL SATMADIM"

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Ömer Osman B. Covid 19 nedeni ile SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Ramazan T'nin de katıldığı duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu. Tutuklu sanık Ömer Osman B, "Kimseye para karşılığı alkol satmadım. Evimdeki 55 litre alkolü, 3 aylık kendi içeceğim olarak hazırlanmıştı" şeklinde konuştu. Tutuksuz sanık Ramazan T. ise, olay günü çocukluk arkadaşı olan Ramazan Milaslıoğlu'na verdiği şişeleri sanık Ömer Osman B'den aldığını söyledi. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

TEKİRDAG'DA ÖLÜ SAYISI 12 OLDU

TEKİRDAĞ Çorlu'da 24 Haziran'da ortaya çıkan sahte içki kabusu büyüyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavileri süren Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman'ın da hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 2'si entübe toplamda 7 kişinin ise hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

■ ERDOĞAN CANKUŞ