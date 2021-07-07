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Haberler Muğla Turist tasıyan otobüste korkutan yangın

Turist tasıyan otobüste korkutan yangın

Turist tasıyan otobüste korkutan yangın

7.7.2021

Muğla Milas'ta, içinde 35 yabancı turistin bulunduğu tur otobüsünün lastiği aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otobüsü sararken şoför Cemal Bulut, soğukkanlı bir şekilde otobüsü emniyet şeridinde durdurmayı başardı ve yabancı turistleri tek tek tahliye etti. Cemal Bulut'a teşekkür eden turistler, başka bir otobüs ile Bodrum'daki otellerine ulaştırıldı.

■ ADEM ÜLKER

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