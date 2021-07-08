22 yıl hapisle aranan kişi yakalandı

HAKKINDA 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin, Menteşe'ye bağlı Esençay köyünde olduğunu tespit etti. Operasyonla yakalanan M.Ç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.