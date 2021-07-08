Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten öldürme" suçundan hakkında 5 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B'nin Çatalarık Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
JASAT tarafından "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.K. de Esenköy Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
JASAT tarafından "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.K. de Esenköy Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Fethiye’de aranan 2 hükümlü yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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