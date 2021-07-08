Gencecik iki hayat kazada soldu

MUĞLA'DA iki ayrı kazada iki genç hayatını kaybetti. Bodrum'da, bir kargo firmasına ait aracın çarptığı 14 yaşındaki Ceyda Demir hayatını kaybetti. Turgutreis'te meydana gelen kazada, Sağlık Ocağı önünde bekleyen Ceyda Demir'e, F.G'nin kullandığı ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen kargo aracı çarptı.

Genç kız yaklaşık 30 metre sürüklendi ve ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ceyda, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü F.G, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLÜME TERKEDİP KAÇTI

MENTEŞE'DE ise, alkol alıp gece yarısı yola çıkan Mestan Göksal, bisikletiyle evine dönen 17 yaşındaki Oğuzhan Kemçin'e çarpıp olay yerinden kaçtı. Talihsiz gencin cansız bedenini, babası ve yakınları tarafından sabah saatlerinde yol kenarında bulundu.

Oğuzhan'ın yakınları, Göksal'ın kazadan sonra kaçmasına isyan ederek, "Üniversiteye hazırlanıyordu, hayalleri vardı ve para biriktirmek için akşamları garsonluk yapıyordu. Aynı köyde yaşadığımız vicdansız sürücü kaçmak yerine 112'yi arasa Oğuzhan belki şimdi hastanede tedavi altında olacaktı" diyerek isyan etti. Oğuzhan'ın öldüğünü duyunca polisi arayarak teslim olan ve 1.79 promil alkollü çıkan Mestan Göksal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADEM ÜLKER