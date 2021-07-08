Kaçak göçmenler ormanda yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer Mahallesi'nden bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada, aralarında çocukların da bulunduğu 61 Afgan, 12 Pakistan ile 1 İran uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.