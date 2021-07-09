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Haberler Muğla Fethiye’de 82 kaçak göçmen yakalandı

’de 82 kaçak göçmen yakalandı

'nın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 82 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Fethiye’de 82 kaçak göçmen yakalandı
İHA

09.07.2021, 14:03

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Cennet Koyu bölgesindeki dağlık alanda yapılan aramada, 40 Pakistan, 34 Bangladeş, 3 Afganistan, 3 Suriye ile 2 Sri Lanka uyruklu göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik botuna alınan göçmenler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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