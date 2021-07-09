Seydikemer’de kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olan FETÖ üyesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K'nın ilçeye bağlı Zorlar Mahallesinde olduğu bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla Zorlar Mahallesi'ndeki yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından Eşen T Tipi cezaevine gönderildi.