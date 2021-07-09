  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Üç ilde bombalı eylemlere karışan terör örgütü üyesi Marmaris’te yakalandı

Üç ilde bombalı eylemlere karışan terör örgütü üyesi ’te yakalandı

, ve ’da bombalı eylemlere karışan (TKKKÖ) üyesi 37 yılla yargılanan firari H.G.K., ’nın ilçesinde terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla, yurt dışına kaçamadan yakalandı.

Üç ilde bombalı eylemlere karışan terör örgütü üyesi Marmaris’te yakalandı
İHA

09.07.2021, 16:59

Son dakika edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, TKKKÖ terör örgütü üyesi olan ve 37 yıl hapis cezası ile yargılanan H.G.K.'nin (25) İçmeler Mahallesi'ndeki bir adreste ikamet ettiğini tespit etti.

H.G.K.'nin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacağının belirlenmesinin ardından ekipler düğmeye bastı. Terörle mücadele ekipleri, Gaziantep, Konya ve Hatay'da bombalı eylemlere karışan terör örgütü üyesi H.G.K.'yi düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Ekipler ayrıca H.G.K.'nin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmasına yardımcı olan Ozan B.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şahıs adliyeye sevk edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Üç ilde bombalı eylemlere karışan terör örgütü üyesi Marmaris’te yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.