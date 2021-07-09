Yunanistan sandılar Seydikemer çıktı

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinin Sarıyer mevkiindeki ormanlık alanda kaçak göçmenleri görenler jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, 28'i çocuk 74 kaçakla karşılaştı. Kaçaklar, Yunan adalarına geçmek için insan tacirleriyle anlaştıklarını ve kişi başına 6 bin lira verdiklerini söyledi. Bir kamyonla buraya getirildiklerini söyleyen göçmenler insan tacirlerinin kendilerine "Buradan yunan adalarına geçeceksiniz bekleyin" dediklerini belirtti. 1 İran, 12 Pakistan ve 61 Afganistan uyruklu kaçak, İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Ekipler, kaçak göçmenlerin verdiği bilgilerle insan tacirlerini yakalamak için çalışma başlattı.

■ MURAT YALÇIN