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Haberler Muğla Bayram tatili kuyruğu! Bir ucu Aydın’da, bir ucu Muğla’da

Bayram tatili kuyruğu! Bir ucu ’da, bir ucu ’da

Yerli turistin Kurban Bayramı tatili erken başladı. ’de yerli turistin en fazla tercih ettiği ve her yıl milyonlarca yerli turisti ağırlayan ’ya Türkiye’nin dört bir köşesinden adeta araçlarla akın var.

Bayram tatili kuyruğu! Bir ucu Aydın’da, bir ucu Muğla’da
İHA

10.07.2021, 16:49

Hafta sonu öğle saatlerinde başlayan araç kuyruklarının başladığı nokta Aydın'ın Çine ilçesi oldu. Çine Menderes Bulvarı'nda Sanayi girişinde başlayan araç kuyruğu Çine çıkışı Evciler Mahallesi'ne kadar yaklaşık 5 kilometre boyunca devam etti.



Aydın'ın Çine istikametinden gelen tatilcilerin adresi ise Akyaka, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri oldu. Muğla sınırlarında ise araç kuyruğu Yatağan, Menteşe Bayır Mahallesi, Muğla'nın Yatağan girişinde başlayan araç kuyruğu, Menteşe ilçesi çevre yolunda yaklaşık 5 kilometrelik bir uzunluğa ulaştı. Karayolu üzerindeki sinyalizasyon ışıklarında ise araç kuyrukları daha da uzuyor.



45 DAKİKALIK YOLU 2,5 SAATTE GELDİLER
İstanbul'dan Marmaris'e seyir halinde olan vatandaş, 45 dakika süren Aydın'ın Çine ilçesinden Muğla'nın Menteşe ilçesine 2,5 saatte geldiğini söyledi. Vatandaş, "Yollar çok kalabalık. Şehir merkezlerinde baya bir yoğunluk var. Çine'den Menteşe'ye 2,5 saatte geldim" dedi.



İzmir'den Dalaman'a giden bir başka vatandaş ise, "Dalaman'a varmamız 4-5 saate varacak galiba. Yollar ana baba günü" dedi.

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