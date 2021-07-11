Kaprili terörist!

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde, terör örgütü PKK üyesi olduğu ve Yunan adalarına kaçmaya çalıştığı belirtilen H.G.K. ile tekne kaptanı O.B. yakalandı. Üzerinde kırmızı bir tişört ve kapri pantolon ile Marmaris'e geldiği belirlenen H.G.K'nin Hatay, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır'da bombalı, molotofkokteyli eylemlere katıldığı gerekçesiyle hakkında açılan davalarda toplam 40 yıl hapis istemiyle yargılandığı öğrenildi. H.G.K'nin, O.B'yi daha önceden tanıdığı ve 50 bin euro karşılığında kendisini Yunan adalarına götürmesi için anlaştıkları ileri sürüldü. Mahkemeye çıkarılan H.G.K. tutuklanırken, tekne kaptanı O.B.'ye ise ev hapsi cezası verildiği öğrenildi.

■ ADEM ÜLKER