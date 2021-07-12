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Haberler Muğla Evinin bahçesinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Evinin bahçesinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

’nın ilçesine bağlı ’nde bir kişi evinin bahçesinde yerde hareketsiz yatarken bulunurken, yapılan incelemede şahsın ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybetiği belirlendi.

Evinin bahçesinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

12.07.2021, 12:30

Edinilen bilgiye göre, Kemikler Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki Ali Erşen evinin arkasındaki bahçede, kardeşi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Silah sesi duyması üzerine evden dışarı çıkan şahsın kardeşi, ağabeyi Erşen'i bahçede kanlar içerisinde yerde gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Erşen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Erşen'in av tüfeğiyle intihar ederek hayatına son verdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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