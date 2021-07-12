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Haberler Muğla Fethiye'de orman yangını! 5 dönüm alan zarar gördü

'de orman yangını! 5 dönüm alan zarar gördü

'nın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, gazetecilere, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Fethiye'de orman yangını! 5 dönüm alan zarar gördü
AA

12.07.2021, 16:28

Faralya Mahallesi Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına helikopter, itfaiye ekipleri, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz, su tankeri ve orman işçileri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının söndürülmesinin ardından ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, gazetecilere, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

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