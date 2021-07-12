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Haberler Muğla Muğla'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

'nın ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
DHA

12.07.2021, 17:49

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Göcek Karakol Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş'nin Göcek Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Bir marinada karaya bağlı teknede tamir yaptığı tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

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