İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Göcek Karakol Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş'nin Göcek Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Bir marinada karaya bağlı teknede tamir yaptığı tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.
Muğla'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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