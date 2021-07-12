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'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu!

'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 23 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu!
AA

12.07.2021, 12:51

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte içki, tarihi eser ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si haklarında "kaçakçılık" suçundan başlatılan adli işlem sonrası salıverildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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