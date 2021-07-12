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Haberler Muğla O izmaritler katilin annesi ve ortağına ait

O izmaritler katilin annesi ve ortağına ait

'nın ilçesinde Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı.

O izmaritler katilin annesi ve ortağına ait

12.7.2021

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca düzenlenen rapor, olay yerindeki varilde bulunan sigara izmaritlerinin Avcı'nın iş ortağı Şükrü Gökhan ve annesi Ayten Avcı'nın DNA profiliyle uyumlu olduğunu ortaya koydu. Bugün görülecek 5. duruşma öncesi konu ile ilgili açıklama yapan Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, "Sanığın anne ve babası ile ortağı hakkında da iddianame hazırlanacak" dedi. Epözdemir, "Biz soruşturmanın başından beri bu cinayetin suç delillerinin tek başına yok edilemeyeceğini ifade etmiştik. Adaletin yerini bulacağını umut ediyoruz" diye konuştu.

FERDİ YAVUZ

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