Kan donduran savunma

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına 5. duruşma ile devam edildi.

Duruşmada Pınar Gültekin'in ölmeden yakıldığına yönelik iddialara cevap veren Cemal Metin Avcı, "İlk yardım belgem var. Pınar'ın öldüğünü kontrol etmiştim. 15 dakika sonra yok etmek amacıyla bunu yaptım. Çok pişmanım" dedi.

Pınar Gültekin' in yaşarken yakıldığı iddialarının ardından mahkemeye gönderilen Adli Tıp raporunda Gültekin'in ölüm zamanının belirlenemediği belirtilirken, avukat Rezan Epözdemir'in ABD'ye yazılan müzekkereden vazgeçilmesi talebi reddedildi.

DELİLLERİ GİZLEMEK İÇİN

Epözdemir, "Bu cinayet tek başına işlenemez. Cemal'in ailesi ve ortağı bağ evine gidiyor. Ayten ve Selim Avcı, Pınar'ın orada olup olmadığına bakmaya gittiklerini söylüyorlar. Ortakları ise tadilat için gittiğini söylüyor. Sigara izmaritleri ve DNA örnekleri ile orada oldukları ortaya çıktı. Suç delillerini gizleme ve değiştirme amacıyla o eve gitmişler dedik. Kanun yararına bozma talebimiz kabul edildi" diye konuştu, iddianamenin de Eylül'deki duruşmaya kadar hazırlanması istendi.

ÖZELİ YARGILANIYOR

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, "Dava ilerleyemiyor. Tüm taleplerimiz ve çabalarımız sürüncemede kalıyor. Yargılamanın başından bu yana haksız tahrik savunması var. Cemal Metin Avcı Pınar'ı kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü söyledi. 'Bana bıçak çekti o yüzden öldürdüm' dedi. Olay yerinde bıçak yok. Pınar'ın bıçak çekmediği belli. Biz neden ABD'den telefon kayıtlarını istiyoruz. Kız katledildi ama haketmişti mi demek istiyorsunuz. Bu yargılamada mahkemenin 2 yıl öncesine kadar telefondaki belgeleri istemesini anlayamıyoruz. Maktulenin özel hayatını mı yargılıyoruz?" dedi.

BABASI İSYAN ETTİ

Cemal Metin Avcı'nın avukatının konuştuğu sırada Pınar Gültekin'in babası ayağa kalkarak, "Kız babası dünyayı yakar. Sen neyi savunuyorsun" diyerek bağırmaya başladı, avukatın üzerine doğru yürüdü ve duruşma salonundan çıkarıldı. Cemal Metin Avcı'nın avukatı ise, "Biz burada ssavunma yaparken maktulenin ölümü hakettiğini söylemiyoruz. Herkesin savunma hakkı var. Biz tahrik gibi konuların arkasına saklanmıyoruz. Amerika'dan gelecek belgeler önemli" dedi ve İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca düzenlenen rapora karşı çıktı.

İLK YARDIM BELGEM VAR

Cemal Metin Avcı ise, "Son gelen adli tıp raporuna katılmıyorum. Benim ilk yardım belgem vardı. Kişinin öldüğünü kontrol etmiştim. 15 dakika sonra yok etmek amacıyla bunu yaptım. Çok pişmanım. Keşke olmasaydı. Olayın en başından itibaren detaylı bir şekilde anlattım. Bunu tek başıma yaptım. Keşifte varili taşıdığımı gördünüz. MOBESE'de görülen araçlar aileme ait araçlar değil" dedi. Duruşma 27 Eylül'e ertelendi.

■ FERDİ YAVUZ