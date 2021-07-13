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Haberler Muğla Muğla-Denizli Karayolu'nda kaza: Yaralılar var

- Karayolu'nda kaza: Yaralılar var

- karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında araçta bulunan 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Muğla-Denizli Karayolu'nda kaza: Yaralılar var
İHA

13.07.2021, 17:00

Edinilen bilgiye göre, L.Ç. yönetimindeki 06 BHN 367 plaka araç, Denizli istikametinden Muğla istikametine seyir halinde iken, Yaylasöğüt mevkiine geldiğinde virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü L.Ç. ve araç içinde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye, jandarma ve polis trafik ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yaralıları 112 acil sağlık ambulansına teslim ederken, kazada yaralanan 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi

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