Muğla'da 1 günde 3 kişi boğularak can verdi

MUĞLA'NIN Datça ve Fethiye ilçelerinde Zafer Özer (47) ve Mesut Yıldırım (76) denizde boğularak can verdi. Yine Datça'da, nefes borusuna simit kaçan kişi hayatını kaybetti. Doğukan Hazal Ayanoğlu (39), evlerinde yediği simidin nefes borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı. Hastaneye kaldırılan Ayanoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

■ ADEM ÜLKER