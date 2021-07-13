Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde bugün saat 10:54'te Muğla'nın Menteşe ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise, Muğla'nın Kuyucak ilçesinde saat 10:54'te 3.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem 7.1 km derinliğinde meydana geldi.