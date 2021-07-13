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Haberler Muğla Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

'da 3.5 büyüklüğünde !

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde bugün saat 10:54'te 'nın Menteşe ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

13.07.2021, 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021, 11:25

Son dakika... AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde bugün saat 10:54'te Muğla'nın Menteşe ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise, Muğla'nın Kuyucak ilçesinde saat 10:54'te 3.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem 7.1 km derinliğinde meydana geldi.

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