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Haberler Muğla Muğla'da tefecilere geçit yok! 6 kişi gözaltında

'da tefecilere geçit yok! 6 kişi gözaltında

'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yüksek faizle para verdikleri kişileri borçlandıran çetenin 6 üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ise 56 alım-satım sözleşmesi, 2 av tüfeği, 2 senet, 3 araç satış sözleşmesi 2 tapu, bir miktar çek ve evrak ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Muğla'da tefecilere geçit yok! 6 kişi gözaltında
DHA

13.07.2021, 17:38 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021, 17:39

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yüksek faizle para verdikleri kişileri dolandırdıkları öne sürülen çete belirlendi.

Bodrum, Milas ve Fethiye ilçelerinde tespit edilen adreslerde H.Ç., K.Ç., D.Ç., Y.K., P.A. ile F.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ise 56 alım-satım sözleşmesi, 2 av tüfeği, 2 senet, 3 araç satış sözleşmesi 2 tapu, bir miktar çek ve evrak ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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