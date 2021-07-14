  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Kamyonete çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Kamyonete çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Kamyonete çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

14.7.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Ayşegül Topuz yönetimindeki otomobil, Yasin Akdağlı'nın kullandığı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, minibüs durağına çarparak durabildi. Kazada yaralanan Ayşegül Topuz ve Melike Çatal hastaneye kaldırıldı.

■ MURAT YALÇIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kamyonete çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.