MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Ayşegül Topuz yönetimindeki otomobil, Yasin Akdağlı'nın kullandığı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, minibüs durağına çarparak durabildi. Kazada yaralanan Ayşegül Topuz ve Melike Çatal hastaneye kaldırıldı.
■ MURAT YALÇIN
Kamyonete çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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