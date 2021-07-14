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'te ilçe binasına saldırı: Saldırgan gözaltına alındı

Son dakika... 'nın ilçesinde sabah saatlerinde ilçe binasına silahla saldırıda bulunan A.T.D. (28) gözaltına alındı. Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay 'a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da 1 ay süreyle kaldığı belirlendi

Marmaris'te HDP ilçe binasına saldırı: Saldırgan gözaltına alındı
DHA

14.07.2021, 08:58 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021, 09:08

Alınan bilgiye göre Marmaris'te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.T.D. polis tarafından gözaltına alındı. Süphelinin saldırıda kullandığı silah da ele geçirildi.

Şüphelinin HDP ilçe binasına taksiyle geldiği, 2018 yılında da aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldığı tespit edildi. Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul'a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesinde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi

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