Acılı anne ve babadan Pınar'a duygu dolu sözler

Muğla'da geçen yıl Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in acısı, anne ve babasının yüreğindeki tazeliğini koruyor. Anne Şefika ile baba Sıddık Gültekin, Kurban Bayramı öncesi kızlarının mezarını ziyaret etti.

Mezar taşına, "Gözlerinde cennet saklı Pınar. Sonsuz yaşamda bu ayrılık bir gün gibi gelecek. Sen toprağın bağrında uyuyor, kalbimizde yaşıyorsun. Mekanın cennet olsun. Seni çok seven ailen" yazısını yazdıran Gültekin ailesi, mezarın bakımını yaparak, çiçekleri suladı.

■ FERDİ YAVUZ