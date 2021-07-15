Bodrum'un nüfusu katlandı! 'Ekmek sıkıntısı yaşanacak'

Başkan Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 16 Temmuz'da başlayacağını ve 26 Temmuz'da sona ereceğini açıklamasının ardından Bodrum'da hareketlilik başladı.

Otellerin rezervasyonları 2 katına çıktı. Mavi yolculuk yapan günlük, haftalık teknelerde yer kalmadı. Otobüs ve uçak seferleri transferlerine ek seferler koydu.

181 binlik nüfusun 1 milyonu hatta 1 milyon 300 bini aşacağı belirtildi. Yaz kış Bodrum'da yaşayanlar ise isyan bayrağını açtı.

Bitez'de esnaflık yapan Ferhat Şahin, "Bizim için zor günler başlıyor. Bazı marketlerde ekmek bulamayacağımız günler geldi. Domates veya sebzeler de pahalanacak. Tatil yapıyoruz diyorlar ama aslında eziyet. En azından bizim için eziyet olacak" dedi. Ancak umutlu olanlar da vardı.

30 yıllık turizmci olan Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları bizleri umutlandırdı. Biz çalışmalarımızı çok önceden yapmıştık ve açıklamaları bekliyorduk. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ardından taleplerde artış görüldü. Kurban Bayramının iyi geçeceğine eminiz ama Bodrum çok kalabalıklaştı. Bayram'da tahmin ediyorum 1 milyon ile 1,5 milyon arasında misafir ağırlayacaktır Bodrum" ifadelerini kullandı.

Fırıncılar kapasitelerini arttırsa da, bayramda sıkıntı yaşanacağını söyledi. Ayrıca, esnaf ve ilçe sakinleri talep nedeniyle market fiyatlarının artmasına tepki gösterdi