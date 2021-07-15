  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Fuhuş baronları yakalandı! 3 ay boyunca adım adım takip

Fuhuş baronları yakalandı! 3 ay boyunca adım adım takip

Turizm bölgelerinde yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorlayan 10 kişilik şebeke Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık çalışması sonrası gözaltına alandı.

Fuhuş baronları yakalandı! 3 ay boyunca adım adım takip

15.07.2021, 08:46

Yabancı uyruklu kadınları turizm illeri Muğla ve Antalya illerinde iş vaadi ile kandırıp Türkiye'ye getiren, pasaportlarına el koyarak fuhuş yapmaya zorlanan şebeke bilgisini alan ekipler, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.


10 şüpheli şahsa fiziki ve teknik takip uygulanmasının ardından Fethiye merkezli Antalya ilinde 10 şüphelinin yakalanması için kaldığı ikametlerde ve fuhuş yapmaya zorlanan mağdur kadınları kurtarmak için bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs, 10 mağdur kadın ile birlikte çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesine sevk edildi.



Dosya süresince, alt yakalamalarda kurtarılan 12 mağdur şahısla beraber toplam 22 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fuhuş baronları yakalandı! 3 ay boyunca adım adım takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.