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Haberler Muğla Kenevir sulamaya gelince yakalandı

Kenevir sulamaya gelince yakalandı

Kenevir sulamaya gelince yakalandı

15.7.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde araziye ektiği ürünleri sulamaya gelen şahıs, ekipleri görünce tüfekle ateş etti. Şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Arazide yapılan aramalarda, 625 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 14 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

■ MURAT YALÇIN

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