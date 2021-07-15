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Haberler Muğla Marmaris’te HDP’nin ilçe binasına saldırı: 1 gözaltı

Marmaris’te HDP’nin ilçe binasına saldırı: 1 gözaltı

Marmaris’te HDP’nin ilçe binasına saldırı: 1 gözaltı

15.7.2021

MUĞLA Marmaris'te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.T.D. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin HDP ilçe binasına taksiyle geldiği, 2018 yılında da aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldığı tespit edildi. A.T.D'nin psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul'a psikolog görüşmesine gittiği ve 2012'de hastanede tedavi için 1 ay kaldığı da belirlendi.

ADEM ÜLKER

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