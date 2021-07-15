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Muğla Seydikemer’de kaza

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kadın aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi, uzun uğraşlar sonucu kazazede kadını sıkıştığı yerden kurtararak ambulansa teslim etti.

İHA 15.07.2021, 15:47 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021, 15:48