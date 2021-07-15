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Muğla Seydikemer’de kaza

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kadın aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi, uzun uğraşlar sonucu kazazede kadını sıkıştığı yerden kurtararak ambulansa teslim etti.

Muğla Seydikemer’de kaza
İHA

15.07.2021, 15:47 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021, 15:48

Seydikemer ilçesinde yaşanan tek taraflı trafik kazasında araç içinde sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin çabası sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine kazanın bildirilmesini ardından olay yerine Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Seydikemer Döğer Mahallesi Arsa yolu üzerinde meydana gelen kazada araç içinde sıkışan Medine Türk isimli kadın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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