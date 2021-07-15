MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ üyesi askerler tarafından saldırıya uğrayan 5 yıldızlı Grand Yazıcı Turban Otel'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, kapalı tutulup o haliyle 5 yıldır korunuyor. Odanın hali çatışmanın boyutunu gözler önüne sererken, görgü tanıkları da aradan geçen 5 yılda yaşananları dün gibi hatırlıyor.
FERDİ YAVUZ
O odadaki çatışma izleri korunuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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