Fuhuş baronlarına baskın: 10 gözaltı

YABANCI uyruklu kadınları, Muğla ve Antalya illerinde iş vaadi ile kandırıp Türkiye'ye getiren, pasaportlarına el koyarak fuhuş yapmaya zorlayan şebeke bilgisini alan ekipler, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs, 10 mağdur kadın ile birlikte çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si tutuklandı.

■ FERDİ YAVUZ