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Haberler Muğla İlginç kaza maddi hasarla atlatıldı

İlginç kaza maddi hasarla atlatıldı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle büyük kentlerden Bodrum’da çok sayıda tatilci geliyor. Yoğun araç girişinin olduğu ilçede, trafik kazaları da kaçınılmaz oluyor. Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki aracın karıştığı ilginç trafik kazası, neyse ki maddi hasarla atlatıldı. Kazayı görenler, şaşkınlıkla izledikleri araçlara defalarca bakıp olayın nasıl olduğunu anlamaya çalıştı.

İlginç kaza maddi hasarla atlatıldı
İHA

16.07.2021, 16:39

Bodrum - Milas karayolunda yaşanan ilginç trafik kazası, görenleri hayrete düşürdü. Bodrum istikametine gelen bir ciple otomobil, Güvercinlik Mahallesi'ni geçtikten sonra çarpıştı. Çarpışmanın ardından cip refüjle otomobil arasında kaldı. Cipin iki sağ tekeri otomobilin üzerinde kaldığı kazada ortaya çıkan ilginç görüntü, görenleri hayrete düşürdü.
Maddi hasarla atlatılan kaza sonrası polis ekibi, bölgeye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.
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