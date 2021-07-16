Haberler Muğla İlginç kaza maddi hasarla atlatıldı

İlginç kaza maddi hasarla atlatıldı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle büyük kentlerden Bodrum’da çok sayıda tatilci geliyor. Yoğun araç girişinin olduğu ilçede, trafik kazaları da kaçınılmaz oluyor. Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki aracın karıştığı ilginç trafik kazası, neyse ki maddi hasarla atlatıldı. Kazayı görenler, şaşkınlıkla izledikleri araçlara defalarca bakıp olayın nasıl olduğunu anlamaya çalıştı.