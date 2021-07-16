  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Zeliha nine 93 yaşında kep giydi

Zeliha nine 93 yaşında kep giydi

Zeliha nine 93 yaşında kep giydi

16.7.2021

MUĞLA'DA 60 yaş üzeri vatandaşların öğrenim gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Kampusü öğrencileri için Türkiye'de ilk defa mezuniyet töreni düzenlendi. Törende 93 yaşındaki emekli öğretmen Zeliha Korkmaz kep giyip, diploma alırken, "Şimdiki gençler çok tembel. Telefon ile vakit geçirmektense kendilerini ilerletecek bir kültür konusu ile ilgilenmeliler" dedi.

■ FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zeliha nine 93 yaşında kep giydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.