Zeliha nine 93 yaşında kep giydi

MUĞLA'DA 60 yaş üzeri vatandaşların öğrenim gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Kampusü öğrencileri için Türkiye'de ilk defa mezuniyet töreni düzenlendi. Törende 93 yaşındaki emekli öğretmen Zeliha Korkmaz kep giyip, diploma alırken, "Şimdiki gençler çok tembel. Telefon ile vakit geçirmektense kendilerini ilerletecek bir kültür konusu ile ilgilenmeliler" dedi.
■ FERDİ YAVUZ
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