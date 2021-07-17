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Bodrum'da sosyateden korona partisi! Polis baskınında gizli bölmeden çıktılar

Sosyetik işadamları Ali Cem Resne ve Caner Karaloğlu'nun işlettiği otelde yer alan ve Ercan Gümüşkaya'nın sahibi olduğu lüks restorana sabaha kadar eğlenmek için yapılan gizli bölüm polis baskınıyla ortaya çıktı. Ünlü mankenlerin de yer aldığı partide koronavirüs kurallarını hiçe sayan 75 kişiye 300 bin lira ceza kesildi. Baskın sırasında içeride eğlenenlerin kaçabilmesi için zil uyarı sistemi kurulması, gürültünün dışarı çıkmasını engellemek için ses yalıtımı yapılması, gizli bölümün kapısına da 'Personel girişi' yazılması polisleri bile şaşırttı.

Bodrum'da sosyateden korona partisi! Polis baskınında gizli bölmeden çıktılar
SABAH

17.07.2021, 16:47

Parti tutkunları pandemi kurallarına uymamaya devam ediyor. Bodrum'da ünlü mankenlerin, işadamlarının ve sosyetik isimlerin katıldığı partide sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınmadı.

Sosyetik işadamı Ali Cem Resne, İspanyol model Elisabeth Mas Vall'dan boşandıktan sonra oyuncu Tuba Ünsal ile yaşadığı yasak aşk ile adından söz ettiren Caner Karaloğlu'nun işlettiği otel bünyesinde yer alan lüks restorana dün gece polis baskın düzenledi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbaratı değerlendirdi.

Ercan Gümüşkaya'nın sahibi olduğu mekan gece 24.00'ten sonra müzik yasağının delindiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Ünlü mankenlerin, işadamlarının ve sosyetik isimlerin katıldığı parti ekiplerin içeri girmesiyle son buldu. Polis koronavirüs ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan 75 kişiye 300 bin lira para cezası kesti.

ZİL UYARI SİSTEMİ KURULMUŞ

Polis ekipleri tarafından mekanda yapılan incelemede baskın sırasında içeride eğlenenlerin kaçabilmesi için yasa dışı faaliyet gösteren kumarhanelerde olduğu gibi zil uyarı sistemi kurulduğu belirlendi. Zil uyarı sistemi sayesinde bazı ünlü mankenlerin polis içeri girmeden kaçtığı tespit edildi. Partinin verildiği gizli bölümün kapısında polisi yanıltmak için 'Personel girişi' ibaresi bulunduğu öğrenildi. Sabaha kadar parti verilen gizli bölümde gürültünün dışarı çıkmasını engellemek için ses yalıtımı yapılması dikkat çekti.

KORONA PARTİSİ VERİRKEN YAKALANMIŞLARDI

Sosyetik işadamı Ali Cem Resne Rumeli Hisarı'nda geçtiğimiz kasım ayında 4 katlı villasında 200 kişiye korona partisi verirken yakalanmıştı. Mahalle sakinlerinin gürültüden şikayet ederek polisi aramasıyla ortaya çıkan eğlenceye Caner Karaloğlu ile kız arkadaşı Yasemin Taciroğlu da katılmıştı. Caner Karaloğlu da babasının Yeniköy'deki villasında 150 kişilik bir parti daha vermiş ve eğlence polis baskınıyla son bulmuştu.

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