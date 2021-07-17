  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Polise sevgilisi karnından yaraladı

Polise sevgilisi karnından yaraladı

Polise sevgilisi karnından yaraladı

17.7.2021

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde yaşayan Nurşen Çelik (28), polis memuru sevgilisi O.T.'nin tabancasından çıkan kurşunla yaralandı. Olay, Beçin beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Çelik ile O.T arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki silahı çeken O.T.'nin tabancası ateş aldı.
TABANCADAN çıkan kurşun, bu esnada silahı tutmak için hamle yapan genç kadının karnına isabet etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Çelik'in hayati tehlikesi sürerken, O.T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

■ VOLKAN YILDIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Polise sevgilisi karnından yaraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.