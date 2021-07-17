Polise sevgilisi karnından yaraladı

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde yaşayan Nurşen Çelik (28), polis memuru sevgilisi O.T.'nin tabancasından çıkan kurşunla yaralandı. Olay, Beçin beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Çelik ile O.T arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki silahı çeken O.T.'nin tabancası ateş aldı.

TABANCADAN çıkan kurşun, bu esnada silahı tutmak için hamle yapan genç kadının karnına isabet etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Çelik'in hayati tehlikesi sürerken, O.T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

■ VOLKAN YILDIZ