Silaha olan merakı pahalıya patladı

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde polis sevgilisinin silahını merak ederek kurcalamaya başlayan genç kadın silahın ateş alması sonucu yaralandı. Nurşen Çelik (28), polis memuru sevgilisi O.T.'nin tabancasını merak ederek sevgilisinden habersiz incelemek istedi. Bu esnada haznesinde mermi bulunan tabanca ateş aldı. Karnının altından giren kurşun ile yaralanan Çelik, O.T.'nin çağırdığı ambulanstaki görevlilerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ VOLKAN YILDIZ