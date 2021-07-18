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Haberler Muğla Son paylaşımı vedası oldu

Son paylaşımı vedası oldu

Fethiye’de iş çıkışı bisikletiyle evine dönmek isteyen genç kız, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Nigar Demirci’nin kazadan saatler önce yaptığı “Hani yarınlar güzel olurmuş diyorlardı. Bu yaşadığımız gün de dünün yarını değil mi?” şeklindeki sosyal medya paylaşımı yürek burktu

Son paylaşımı vedası oldu

18.7.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bisikletiyle seyreden 23 yaşındaki Nigar Demirci, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Fethiye'yi yasa boğan kaza, önceki gece 00.30 sıralarında Fethiye- Muğla Karayolu'nun Karagedik mevkiinde meydana geldi.

Bir restoranda çalışan ve mesai bitiminde bisikletiyle evine gitmek için yola çıkan Demirci'ye, Süleyman Uludağ'ın kullandığı 20 AFE 448 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan genç kız, önce otomobilin ön camına, ardından da yere düştü. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sevk edilen 112 ekipleri, Demirci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Süleyman Uludağ polis tarafından gözaltına alındı.

AİLESİNİN TEK KIZIYDI
AİLENİN tek kızı olan Nigar Demirci'nin bu yıl 2 yıllık üniversite bitirdikten sonra ilçe merkezindeki bir restoranda garson olarak çalışmaya başladığı ve yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evlerinden bisikletle işe gelip gittiği öğrenildi.

"KARANLIKTA GÖRMEDİM"
YAPILAN kontrolde alkolsüz çıkan otomobil sürücüsü Uludağ'ın, "Elektrikçiyim. Ölüdeniz'den bir otelden aradılar, arıza varmış. Emanet arabayla gidip tamir ettim. Dönüş yolunda bu acı olay yaşandı. Kazanın olduğu bölge karanlıktı ve bisikleti görmedim" dediği öğrenildi.

MURAT YALÇIN

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