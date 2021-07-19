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Haberler Muğla Bodrum'da korku dolu anlar! Demirli motoryat alev alev yandı

Bodrum'da korku dolu anlar! Demirli motoryat alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki marinada demirli motoryatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Motoryatta hasar oluştu.

Bodrum'da korku dolu anlar! Demirli motoryat alev alev yandı
DHA

19.07.2021, 16:39 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021, 16:40

Turgutreis Mahallesi'ndeki marinada demirli, 'ACD' isimli, 15 metrelik motoryatta, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler; jandarma, itfaiye, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Alevlerin sardığı motoryatta hasar oluştu.

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