Turgutreis Mahallesi'ndeki marinada demirli, 'ACD' isimli, 15 metrelik motoryatta, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler; jandarma, itfaiye, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Alevlerin sardığı motoryatta hasar oluştu.Bodrum'da tepki çeken görüntü! 500 yıllık zeytin ağaçlarına tekne bağladılar!
Bodrum'da korku dolu anlar! Demirli motoryat alev alev yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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