  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum’da korkunç olay! Ünlülerin kaldığı otelde tecavüz dehşeti

Bodrum’da korkunç olay! Ünlülerin kaldığı otelde tecavüz dehşeti

Türkbükü’nde lahmacunu ve mantısıyla ünlü bir otelde, 18 yaşındaki M.Ö. isimli genç kız, barda tanıştığı 19 yaşındaki B.D.’nin tecavüzüne uğradı. Ağlayarak yardım isteyen genç kızın imdadına jandarma yetişti. Gece yarısı otel karıştı

Bodrum’da korkunç olay! Ünlülerin kaldığı otelde tecavüz dehşeti
SABAH

19.07.2021, 09:15

Uzun bayram tatili nedeniyle dolup taşan Bodrum'da, önceki gün korkunç bir tecavüz olayı yaşandı. Türkbükü'nde özellikle ünlülerin tercih ettiği bir otelde kalan 18 yaşındaki M.Ö isimli genç kız, barda B.D. isimli 19 yaşındaki bir gençle tanıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde B.D., genç kıza otelde tecavüz etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Genç kız, ağlayarak jandarmayı arayıp yardım istedi. Gece yarısı emniyet güçleri gelince hareketli dakikalar yaşandı. Genç kızın ifadesi alınıp hastaneye gönderildi. Tecavüz eden B.D. ise olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün, gün boyunca otelde bu korkunç olay konuşuldu.

Mikonos’ta ‘Delta’ paniği

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum’da korkunç olay! Ünlülerin kaldığı otelde tecavüz dehşeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.