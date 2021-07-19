Bodrum’da korkunç olay! Ünlülerin kaldığı otelde tecavüz dehşeti

Uzun bayram tatili nedeniyle dolup taşan Bodrum'da, önceki gün korkunç bir tecavüz olayı yaşandı. Türkbükü'nde özellikle ünlülerin tercih ettiği bir otelde kalan 18 yaşındaki M.Ö isimli genç kız, barda B.D. isimli 19 yaşındaki bir gençle tanıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde B.D., genç kıza otelde tecavüz etti.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Genç kız, ağlayarak jandarmayı arayıp yardım istedi. Gece yarısı emniyet güçleri gelince hareketli dakikalar yaşandı. Genç kızın ifadesi alınıp hastaneye gönderildi. Tecavüz eden B.D. ise olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün, gün boyunca otelde bu korkunç olay konuşuldu.

Mikonos’ta ‘Delta’ paniği