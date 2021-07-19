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Haberler Muğla Bodrum'da tepki çeken görüntü! 500 yıllık zeytin ağaçlarına tekne bağladılar!

Bodrum'da tepki çeken görüntü! 500 yıllık zeytin ağaçlarına tekne bağladılar!

Muğla'nın gözde tatil merkezi Bodrum ilçesinde yoğunluk nedeni ile marinalarda yer kalmayınca yat sahipleri büyük bir skandala imza attılar. Yatlar Göltürkbükü - Torba arasında bulunan bir koyda 500 yıllık zeytin ağaçlarına halat attı. Ağaçların ağırlık nedeniyle eğildiği görülürken o manzaraya tepki yağdı.

Bodrum'da tepki çeken görüntü! 500 yıllık zeytin ağaçlarına tekne bağladılar!
SABAH

19.07.2021, 15:01 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021, 15:01

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle marinalarda yer bulamayan yatlar büyük bir çevre skandalına imza attı. Göltürkbükü-Torba arasında bulunan bir koyda motoryatlar halatlarını 500 yıllık zeytin ağaçlarına bağladığı ortaya çıktı. Çapraz hatlarla koyu kapatan ve ağaçlara zarar veren bu durum görenlerin büyük tepkisini çekti.



Ağaçların yükten dolayı eğildiği görülürken konuyla ilgili yetkililer harekete geçti.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Skandal görüntülerle ilgili SABAH'a konuşan Orman Bölge Müdürlüğü, olayı duyar duymaz Bodrum Orman Şefliği'nde harekete geçildiğini kaydetti.
Müdürlük, yatların bağlandığı yerlerde lokasyon çalışması yapılarak vatandaşın tapulu arazisi dışında ormana ait bölümlerde gerçekleşen bağlama olayı ile ilgili idari para cezası uygulandığını belirtti. Ayrıca suç tespit tutanaklarının tutularak gerekli yasal işlemlerin de başlatıldığını kaydetti.



Ceza ve tepkiler ardından tekne sahipleri ağaçlardan söktükleri halatları deniz kenarlarındaki büyük kayalara bağladı.

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