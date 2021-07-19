Plajlarda yatanlar, maske ve çocuk bezleri başta olmak üzere her türlü çöpünü denize attı. Motoryatlar sintinelerini denize bıraktı. Deniz yüzeyi kanalizasyon çukuruna döndü. Muğlalılar, "Böyle gelecekseniz gelmeyin, 2 günde her yeri mahvettiniz" diyerek isyan etti.
ADEM ÜLKER
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