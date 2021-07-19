  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Böyle gelecekseniz gelmeyin!

Böyle gelecekseniz gelmeyin!

Bayram tatilinde aşırı yoğunluk yaşanan Muğla'nın turistik ilçelerinde ilk günden utanç manzaraları ortaya çıktı.

Böyle gelecekseniz gelmeyin!

19.7.2021

Plajlarda yatanlar, maske ve çocuk bezleri başta olmak üzere her türlü çöpünü denize attı. Motoryatlar sintinelerini denize bıraktı. Deniz yüzeyi kanalizasyon çukuruna döndü. Muğlalılar, "Böyle gelecekseniz gelmeyin, 2 günde her yeri mahvettiniz" diyerek isyan etti.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Böyle gelecekseniz gelmeyin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.