  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla FETÖ üyesi 3 şahıs kaçamadan yakalandı

FETÖ üyesi 3 şahıs kaçamadan yakalandı

FETÖ üyesi 3 şahıs kaçamadan yakalandı

19.7.2021

MUĞLA MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda daha önce yargılanan ve dosyaları istinaf mahkemesinde olan içlerinde bir kadının da bulunduğu FETÖ üyeleri T.K, H.Ç. ve Ü.Ç Bozburun Mahallesi'nde Yunan adalarına kaçış yapma hazırlığı yaparken yakalandı. 3 kişi ve kaçmalarına yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FETÖ üyesi 3 şahıs kaçamadan yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.