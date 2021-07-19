FETÖ üyesi 3 şahıs kaçamadan yakalandı

MUĞLA MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda daha önce yargılanan ve dosyaları istinaf mahkemesinde olan içlerinde bir kadının da bulunduğu FETÖ üyeleri T.K, H.Ç. ve Ü.Ç Bozburun Mahallesi'nde Yunan adalarına kaçış yapma hazırlığı yaparken yakalandı. 3 kişi ve kaçmalarına yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.