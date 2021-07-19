HDP saldırısında FETÖ parmağı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan Adnan Temel D. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 zanlıyı gözaltına aldı. İstanbul'da yakalanan, olayın azmettiricisi olduğu öğrenilen ve FETÖ bağlantıları tespit edilen Ensar A. da Muğla'ya getirildi. Savcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Adnan Temel D. tutuklandı, diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ENSAR A. AZMETTİRDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 Temmuz'da HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alınmıştı. HDP ilçe binasının camını kırdığı gerekçesiyle 2018'de de "mala zarar verme" suçundan hakkında işlem yapılan Adnan Temel D'nin, saldırıdan 1 saat önce Ensar A. ile telefonla görüştüğü belirlenmişti. Muğla Emniyet Müdürlüğü ile koordineli hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ensar A'yı 15 Temmuz'da gözaltına almıştı. Şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ'nün mahrem imamları ile çok sayıda ankesör telefon görüşmesi bulunduğu da ortaya çıkmıştı.





AİLE BOYU FETÖ'CÜ

Ensar A'nın erkek kardeşinin de, FETÖ'nün kapatılan okullarında eğitim gördüğü ve Türk vatandaşlığından çıktığı, yine akrabaları arasında FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının olduğu ve örgüt üyesi kişilerin bulunduğu öğrenilmişti.











'BU OLAYDAKİ AMAÇ KAOS YARATMAK'

SALDIRI ve sonrasında yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli Albay Coşkun Başbuğ, "Bu tür olaylar FETÖ ve PKK bağlantısını ortaya koymaktadır. Amaç Türkiye'de yeni bir oyunu sahnelemek ve halkı sokağa dökmek. Amaç seçim öncesi kaos ortamı yaratıp Kürt- Türk kavgası çıkarmak. Bunların hepsi provokasyon, sokak olaylarını başlatmak için yapılan Bu saldırılarla amaç bir panik ortamı oluşturmak" dedi.



KARAR DÜŞÜNDÜRÜCÜ

MARMARİS'TEKİ olayın da emniyetin bütün bağlantıları ortaya dökmesiyle gün yüzüne çıktığını kaydeden Başbuğ, "FETÖ bağlantısı ortadadır, kim kimden talimat almıştır görülmektedir. Bu olayda FETÖ ile ilişkileri kanıtlanmış şahısların serbest kalması düşündürücüdür. Bu ve buna benzer olaylara hazırlıklı olmalıyız önümüzdeki süreçte yenileriyle karşılaşacağız. Bu olayda yer alan kim varsa enine boyuna araştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.



SİYASET bilimci Prof Dr Tanju Tosun da, "FETÖ Türkiye'de birtakım aracılarla Türkiye'deki mevcut güvenlik ve siyaset kurumlarını karıştırmaya yönelik atraksiyonlarda bulunuyor. Aracılarla ortayı karıştırmak için bu tür eylemlerde bulunuyorlar. Böyle bir ilişkinin emniyetin soruşturması aşamasında tespit edilmesi olası bir kaos senaryosunun olduğunun gözardı edilmemesi gerekmektedir" diye konuştu.



SANIK Adnan Temel D'nin Avukatı Ayşegül Mungan ise, "Olayda azmettirici olduğu ileri sürülen kişi ile müvekkilimin çok eskiye dayanan bir arkadaşlığı söz konusu. Bu olayda bir örgüt bağı olduğu kanaatinde değilim" diye konuştu.

Adem ÜLKER